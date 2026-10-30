Останні матеріали

Львів та область

У Львові розпочнеться судовий процес проти оператора поштового зв’язку

Оператора поштового зв’язку у Львові скерували до суду за збут понад 350 пакунків психотропних речовин. За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури обвинувальний…
Львів та область

У Львові створили єдиний стоматологічно-косметологічний центр — як це вплине на пацієнтів

До Другого медичного об’єднання Львова приєднали стоматологічні поліклініки №1 та №4, госпрозрахункову стоматполіклініку і міську косметологічну лікарню. Депутати міської ради ухвалили це…
Львів та область

Львівська обласна рада вимагає жорсткіших покарань за джипінг у Карпатах

Львівська обласна рада вимагає посилити відповідальність за джипінг у Карпатах. Депутати під час четвертого пленарного засідання ХХVІІІ позачергової сесії звернулися до Комітету…
Львів та область

У Львові затримали 19-річного підозрюваного у розповсюдженні дитячої порнографії

Правоохоронці затримали 19-річного мешканця Шептицького. Його підозрюють у зберіганні та поширенні порнографічних матеріалів, зокрема за участю дітей. За даними слідства, чоловік пересилав…
Львів та область

У Львівській області вантажівка збила 73‑річну пенсіонерку на пішохідному переході — постраждалу госпіталізували, ФОТО

У Мостиськах вантажівка Volvo збила 73-річну жінку на пішохідному переході. Постраждалу госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 жовтня близько 10:30.…